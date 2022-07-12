Байден направив до Сенату США протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Президент США Джо Байден направив до Сенату протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО і закликав сенаторів дати швидку згоду на їхню ратифікацію. Про це повідомляє з посиланням на адміністрацію Білого Дому.
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"Ми закликаємо всіх союзників діяти оперативно в рамках власних процесів ратифікації з огляду на поточні глобальні фактори. Моя адміністрація готова поінформувати вас і допомогти вам у ваших обговореннях", - йдеться у листі Байдена, опублікованому на сайті Білого дому.
Нагадаємо
Швеція та Фінляндія отримали офіційне запрошення вступити до НАТО на саміті альянсу в Мадриді наприкінці червня. Водночас Туреччина зняла свої заперечення щодо їх вступу.