Байден направив до Сенату США протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

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"Ми закликаємо всіх союзників діяти оперативно в рамках власних процесів ратифікації з огляду на поточні глобальні фактори. Моя адміністрація готова поінформувати вас і допомогти вам у ваших обговореннях", - йдеться у листі Байдена, опублікованому на сайті Білого дому.

Нагадаємо

Швеція та Фінляндія отримали офіційне запрошення вступити до НАТО на саміті альянсу в Мадриді наприкінці червня. Водночас Туреччина зняла свої заперечення щодо їх вступу.