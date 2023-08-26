Байден: "Мы пытаемся выяснить, как сбили самолет Пригожина"

Детали

Считается, что Пригожин погиб в авиакатастрофе в среду, причина которой пока неизвестна.

Источники в разведке США вчера заявили, что предварительные расследования предполагают, что на борту самолета произошел взрыв.

Когда ранее его спрашивали об инциденте, президент США сказал, что он очень мало знает, поскольку только что закончил тренировку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "россия уже проиграла, она не может достичь цели" – Байден

Напомним, в Белом доме отреагировали на возможную смерть пригожина, заявив, что они "не удивлены" таким развитием событий.

Контекст

В среду вечером, 23 августа, около 20.00 российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области России разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина − Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".