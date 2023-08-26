Байден: "Ми намагаємося з’ясувати, як збили літак Пригожина"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент США Джо Байден прокоментував загибель під час авіатрощі ватажка приватної військової компанії "Вагнер"Євгена Пригожина, заявивши, що США намагаються "точно визначити", як саме був збитий його літак. Про це пише Sky News, передає УНН.
Деталі
Вважається, що Пригожин загинув в авіакатастрофі в середу, причина якої поки невідома.
Джерела в розвідці США вчора заявили, що попередні розслідування припускають, що на борту літака стався вибух.
Коли раніше його запитували про інцидент, президент США сказав, що він дуже мало знає, оскільки щойно закінчив тренування.
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Нагадаємо, у Білому домі відреагували на можливу смерть пригожина, заявивши, що вони "не здивовані" таким розвитком подій.
Контекст
У середу ввечері, 23 серпня, близько 20.00 російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області росії розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євген Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитро Уткін із позивним "Вагнер".