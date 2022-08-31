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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Байден и Лапид провели разговор на фоне возможного ядерного соглашения с Ираном

Киев • УНН

 • 126394 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент США Джо Байден провел разговор с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом в среду. В канцелярии израильского премьера заявили, что переговоры были сосредоточены на прогрессе Ирана в создании ядерного оружия, пишет УНН.

Байден и Лапид провели разговор на фоне возможного ядерного соглашения с Ираном

Детали

Официальный представитель Белого дома сообщил Al Arabiya, что расшифровка звонка будет опубликована позже.

В офисе Лапида заявили, что политики "подробно говорили о переговорах по ядерному соглашению и их общей приверженности прекращению продвижения Ирана к ядерному оружию".

Кроме того, в среду Белый дом выразил оптимизм относительно того, что ядерное соглашение с Ираном будет достигнуто.

Axios пишет, что Лапид хотел попытаться повлиять на политику США по пробелам, которые остаются между США и Ираном в соглашении, против которого выступает Израиль.

Источник издания сообщил. что во время телефонного разговора стало ясно, что независимо от того, будет ли ядерное соглашение или нет, Израиль будет защищать себя от Ирана без ограничений.

Источник отметил, что у Лапида сложилось впечатление от звонка, что администрация Байдена не пойдет на какие-либо уступки по вопросам, выходящим за рамки ядерного соглашения, в том числе по Корпусу стражей исламской революции или расследованию ООН ядерной деятельности Ирана. Идея звонка заключалась в том, что США не позволят Ирану получить какие-либо гарантии, которые позволят ему обойти соглашение или санкции через россию или Китай.

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