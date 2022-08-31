Байден і Лапід провели розмову на тлі можливої ядерної угоди з Іраном

Деталі

Офіційний представник Білого дому повідомив Al Arabiya, що розшифрування дзвінка буде опубліковано пізніше.

В офісі Лапіда заявили, що політики "докладно говорили про переговори щодо ядерної угоди та їхню спільну прихильність до припинення просування Ірану до ядерної зброї".

Крім того, у середу Білий дім висловив оптимізм щодо того, що ядерної угоди з Іраном буде досягнуто.

Axios пише, що Лапід хотів спробувати вплинути на політику США щодо прогалин, які залишаються між США та Іраном в угоді, проти якої виступає Ізраїль.

Джерело видання повідомило. що під час телефонної розмови стало зрозуміло, що незалежно від того, буде ядерна угода чи ні, Ізраїль захищатиме себе від Ірану без обмежень.

Джерело зазначило, що у Лапіда склалося враження від дзвінка, що адміністрація Байдена не піде на будь-які поступки з питань, що виходять за рамки ядерної угоди, у тому числі щодо Корпусу вартових ісламської революції або розслідування ООН ядерної діяльності Ірану. Ідея дзвінка полягала в тому, що США не дозволять Ірану отримати будь-які гарантії, які дозволять йому обійти угоду чи санкції через росію чи Китай.