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Байден анонсировал "большую речь" к американцам о важности поддержки Украины

Киев • УНН

 • 2010970 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Президент США Джо Байден анонсировал, что выступит с "большой речью" к американцам о важности поддержки Украины, передает УНН.

Цитата

"Джо Байден анонсировал, что вскоре выступит с "большой речью" к американцам о важности поддержки Украины. Дата и время обращения пока определяется, сообщили в Белом доме", - написал журналист "Голоса Америки" Остап Яриш в соцсети Х.

Добавим

Отвечая на вопрос, обеспокоен ли он тем, что Соединенные Штаты не смогут оказать помощь, которую они обещали Украине из-за беспорядка на Капитолийском холме, Байден сказал: «Меня это волнует. Но я знаю, что есть большинство члены Палаты представителей и Сената от обеих партий, которые заявили, что поддерживают финансирование Украины».

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Напомним

3 октября впервые в истории США Палата представителей проголосовала за отставку спикера.

Перед этим член Палаты представителей США республиканец Мэтт Гетц подал ходатайство об отстранении своего коллеги Кевина Маккарти от должности спикера нижней палаты Конгресса США. Гетц обвинил Маккарти в том, что он якобы заключил соглашение с Белым домом во время переговоров о финансировании, чтобы выдвинуть закон о финансовой помощи Украине. В свою очередь Маккарти отметил, что он не общался с Байденом и что никакого стороннего соглашения по Украине не было.

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