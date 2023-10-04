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Байден анонсував "велику промову" до американців про важливість підтримки України

Байден анонсував "велику промову" до американців про важливість підтримки України

Київ • УНН

 • 2010975 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден анонсував, що виступить із "великою промовою" до американців про важливість підтримки України, передає УНН.

Цитата

"Джо Байден анонсував, що незабаром виступить із "великою промовою" до американців про важливість підтримки України. Дата і час звернення наразі визначається, повідомили в Білому домі", - написав журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш у соцмережі Х.

Додамо

Відповідаючи на запитання, чи він стурбований тим, що Сполучені Штати не зможуть надати допомогу, яку вони обіцяли Україні через безлад на Капітолійському пагорбі, Байден сказав: «Мене це хвилює... але я знаю, що є більшість члени Палати представників і Сенату від обох партій, які заявили, що підтримують фінансування України».

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Нагадаємо

3 жовтня вперше в історії США Палата представників проголосувала за відставку спікера.

Перед цим член Палати представників США республіканець Метт Гетц подав клопотання про усунення свого колеги Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу США. Гетц звинуватив Маккарті в тому, що він нібито уклав угоду з Білим домом під час переговорів про фінансування, щоб висунути закон про фінансову допомогу Україні. Своєю чергою Маккарті наголосив на тому, що він не спілкувався з Байденом і що жодної сторонньої угоди щодо України не було.

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