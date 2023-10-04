Байден анонсував "велику промову" до американців про важливість підтримки України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден анонсував, що виступить із "великою промовою" до американців про важливість підтримки України, передає УНН.
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"Джо Байден анонсував, що незабаром виступить із "великою промовою" до американців про важливість підтримки України. Дата і час звернення наразі визначається, повідомили в Білому домі", - написав журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш у соцмережі Х.
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Відповідаючи на запитання, чи він стурбований тим, що Сполучені Штати не зможуть надати допомогу, яку вони обіцяли Україні через безлад на Капітолійському пагорбі, Байден сказав: «Мене це хвилює... але я знаю, що є більшість члени Палати представників і Сенату від обох партій, які заявили, що підтримують фінансування України».
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Нагадаємо
3 жовтня вперше в історії США Палата представників проголосувала за відставку спікера.
Перед цим член Палати представників США республіканець Метт Гетц подав клопотання про усунення свого колеги Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу США. Гетц звинуватив Маккарті в тому, що він нібито уклав угоду з Білим домом під час переговорів про фінансування, щоб висунути закон про фінансову допомогу Україні. Своєю чергою Маккарті наголосив на тому, що він не спілкувався з Байденом і що жодної сторонньої угоди щодо України не було.
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