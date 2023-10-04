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В Україні можуть початися проблеми із зарплатами бюджетникам, якщо США не схвалять наступний пакет допомоги - WSJ

В Україні можуть початися проблеми із зарплатами бюджетникам, якщо США не схвалять наступний пакет допомоги - WSJ

Київ • УНН

 • 833128 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. В Україні з листопада можуть розпочатися проблеми з виплатами бюджетникам, якщо США не приймуть пакет фінансової допомоги, про це пише The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

Ймовірні проблеми з виплатами бюджетникам пов'язані з тим, що Конгрес США унеможливив допомогу Україні із закону про тимчасовий бюджет.

Напередодні голосування Ентоні Блінкен попереджав лідера сенатської меншини Мітча Макконнелла, що Україна зіткнеться з "серйозним економічним та політичним шоком" у розпал контрнаступу, якщо Конгрес припинить допомогу Україні.

Сполучені Штати та інші країни-донори фактично виплачують зарплати 150 тис. українських державних службовців та понад півмільйону вчителів, професорів та шкільних працівників, а також фінансують українські державні витрати – від охорони здоров’я до житлових субсидій.

Зазначається, що український Мінфін очікував на потенційні затримки з фінансуванням і має ресурси для покриття потреб бюджету на жовтень. Але вже після листопада уряду може знадобитися скорочувати витрати, у тому числі із зарплат, або доведеться брати нові кредити.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) може у жовтні відправити $1,15 млрд через програму Світового банку, але за умови, що Україна доведе, що вона "належно витратила попередній переказ.

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