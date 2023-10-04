Байден відповів, чи обіцяв Зеленському ATACMs

Цитата

"Джо Байден на питання про те, чи обіцяв він Зеленському ATACMs: "Я говорив із Зеленським. І все, про що він просив, ми вирішували", - написав журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш у соцмережі Х.

Раніше

Як повідомив помічник міністра оборони США з питань закупівель Даг Буш, армія США готова передати Україні частину своїх ракет великої дальності ATACMS, оснащених касетними боєприпасами, як тільки президент Джо Байден схвалить передачу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росіяни тривожаться через ракети ATACMS, бо вони не здатні ефективно їм протидіяти — Ігнат