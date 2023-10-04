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29 березня, 17:57 • 178339 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 225577 перегляди

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

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28 березня, 18:00 • 169320 перегляди

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Байден відповів, чи обіцяв Зеленському ATACMs

Байден відповів, чи обіцяв Зеленському ATACMs

Київ • УНН

 • 5692766 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден відповів на питання про те, чи обіцяв Президенту України Володимиру Зеленському ATACMs, передає УНН.

Цитата

"Джо Байден на питання про те, чи обіцяв він Зеленському ATACMs: "Я говорив із Зеленським. І все, про що він просив, ми вирішували", - написав журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш у соцмережі Х.

Раніше

Як повідомив помічник міністра оборони США з питань закупівель Даг Буш, армія США готова передати Україні частину своїх ракет великої дальності ATACMS, оснащених касетними боєприпасами, як тільки президент Джо Байден схвалить передачу. 

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