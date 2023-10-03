Пентагон готовий передати Україні ракети ATACMS відразу після ухвалення Байденом рішення - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Армія США готова передати Україні частину своїх ракет великої дальності ATACMS, оснащених касетними боєприпасами, як тільки президент Джо Байден схвалить передачу. Про це повідомив помічник міністра оборони США з питань закупівель Даг Буш, пише Bloomberg, інформує УНН.
Деталі
Даг Буш заявив в інтерв'ю, що "армія вже давно готова до такого розвитку подій".
"Ми готові діяти швидко", - сказав Буш.
22 вересня NBC News з посиланням на трьох американських чиновників і представника Конгресу, знайомих з дискусіями, повідомило, що Джо Байден сказав президенту України Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати нададуть невелику партію ракет ATACMS.
Буш сказав, що ракети, які США відправлять, вже ідентифіковані.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росіяни тривожаться через ракети ATACMS, бо вони не здатні ефективно їм протидіяти — Ігнат
ATACMS можуть запускатися з тих самих пускових установок, які Україна вже використовує для запуску ракет з GPS-наведенням партіями по шість одиниць за один раз. Різниця полягає в тому, що лише одна ракета ATACMS випускається відразу з однієї пускової установки.
Модифікації, необхідні для переобладнання пускової установки, "не такі вже й значні, деякі кабелі, деяке програмне забезпечення - це не драматично", - сказав Буш.
"Ми готові, коли і якщо президент вирішить це зробити", - сказав він.