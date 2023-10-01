росіяни тривожаться через ракети ATACMS, бо вони не здатні ефективно їм протидіяти — Ігнат

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“Крилатих ракет багато не буває. Зараз маємо тандем. Сподіваємося на тріо з німецькою ракетою TAURUS, ну і квартет доповнив би непогано ATACMS. Це балістика. Навряд російські комплекси зможуть ефективно протидіяти їй. Можливо, але все ж таки це ракета здатна бити 300 км, а той більше. Саме слово „балістика“ у вухах російського керівництва починає бити тривогу. Шоу „імені Скабєєвої“ будуть переповнені цією інформацією, з жахом розповідаючи, що Україна отримала саме такий тип озброєння”, — пророкує речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Нагадаємо

Раніше УНН писав посилаючись на інформацію від Financial Times про рішення США щодо поставок далекобійних ракет ATACMS, які просила Україна.