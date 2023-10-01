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росіяни тривожаться через ракети ATACMS, бо вони не здатні ефективно їм протидіяти — Ігнат

Київ • УНН

 • 1818391 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Слово “балістика” викликає у росіян тривогу, адже російські комплекси не здатні ефективно протидіяти ракетам ATACMS, що Україна може отримати від західних партнерів. Про це речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в етері телеканалу “Ми-Україна”, пише УНН.

Цитата

“Крилатих ракет багато не буває. Зараз маємо тандем. Сподіваємося на тріо з німецькою ракетою TAURUS, ну і квартет доповнив би непогано ATACMS. Це балістика. Навряд російські комплекси зможуть ефективно протидіяти їй. Можливо, але все ж таки це ракета здатна бити 300 км, а той більше. Саме слово „балістика“ у вухах російського керівництва починає бити тривогу. Шоу „імені Скабєєвої“ будуть переповнені цією інформацією, з жахом розповідаючи, що Україна отримала саме такий тип озброєння”, — пророкує речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Естонія планує купити у США ракети великої дальності ATACMS

Нагадаємо

Раніше УНН писав посилаючись на інформацію від Financial Times про рішення США щодо поставок далекобійних ракет ATACMS, які просила Україна.

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