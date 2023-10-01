россияне тревожатся из-за ракет ATACMS, потому что они не способны эффективно им противодействовать - Игнат

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. Слово “баллистика” вызывает у россиян тревогу, ведь российские комплексы не способны эффективно противодействовать ракетам ATACMS, которые Украина может получить от западных партнеров. Об этом спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телеканала “Мы-Украина”, пишет УНН.

Цитата

“Крылатых ракет много не бывает. Сейчас имеем тандем. Надеемся на трио с немецкой ракетой TAURUS, ну и квартет дополнил бы неплохо ATACMS. Это баллистика. Вряд ли российские комплексы смогут эффективно противодействовать ей. Возможно, но все же это ракета способная бить 300 км, а тот больше. Само слово „баллистика“ в ушах российского руководства начинает бить тревогу. Шоу „имени Скабеевой“ будут переполнены этой информацией, с ужасом рассказывая, что Украина получила именно такой тип вооружения”, — предсказывает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Напомним

Ранее УНН писал ссылаясь на информацию от Financial Times о решении США по поставкам дальнобойных ракет ATACMS, которые просила Украина.

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