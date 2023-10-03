Пентагон готов передать Украине ракеты ATACMS сразу после принятия Байденом решения - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Армия США готова передать Украине часть своих ракет большой дальности ATACMS, оснащенных кассетными боеприпасами, как только президент Джо Байден одобрит передачу. Об этом сообщил помощник министра обороны США по вопросам закупок Даг Буш, пишет Bloomberg, информирует УНН.
Детали
Даг Буш заявил в интервью, что "армия уже давно готова к такому развитию событий".
"Мы готовы действовать быстро", - сказал Буш.
22 сентября NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и представителя Конгресса, знакомых с дискуссиями, сообщило, что Джо Байден сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты предоставят небольшую партию ракет ATACMS.
Буш сказал, что ракеты, которые США отправят, уже идентифицированы.
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ATACMS могут запускаться с тех же пусковых установок, которые Украина уже использует для запуска ракет с GPS-наведением партиями по шесть единиц за один раз. Разница заключается в том, что только одна ракета ATACMS выпускается сразу с одной пусковой установки.
Модификации, необходимые для переоборудования пусковой установки, "не такие уж и значительные, некоторые кабели, некоторое программное обеспечение - это не драматично", - сказал Буш.
"Мы готовы, когда и если президент решит это сделать", - сказал он.