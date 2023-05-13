Бавовна в оккупированном Луганске: оккупационные власти прокомментировали взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Представитель назначенной российской оккупационной администрации временно оккупированной Запорожской области владимир рогов сообщил о двух новых ракетных ударах по Луганску, передает УНН.
Детали
Так, в своей телеграмме рогов написал о двух "прилетах" в районе стадиона "Авангард".
Перед этим, представители так называемой "лнр" сообщили о ракетном ударе по городу. По словам рогова, он был нанесён с помощью британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow.
О поставках этих ракет Украине в это воскресенье официально сообщила Великобритания.
Украина официально не комментирует данные об ударах по Луганску – как и возможность применения ракеты Storm Shadow.
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