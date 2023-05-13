Бавовна в окупованому Луганьску: окупаційна влада прокоментувала вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Представник призначеної російської окупаційної адміністрації тимчасово окупованої Запорізької області володимир рогов повідомив про два нових ракетних удари по Луганську, передає УНН.
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Так, в своєму телеграмі рогов написав про два "прильоти" в районі стадіону "Авангард".
Перед цим, представники так званої "лнр" повідомили про ракетний удар по місту. За словами рогова, він був нанесений за допомогою британських крилатих ракет повітряного базування Storm Shadow.
Про поставки цих ракет України цієї неділі офіційно повідомила Великобританія.
Україна офіційно не коментує дані про удари по Луганську – як і можливість застосування ракети Storm Shadow.
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