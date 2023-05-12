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Так звана влада “лнр” звинувачує Україну у вибухах у Луганську - росЗМІ

Так звана влада “лнр” звинувачує Україну у вибухах у Луганську - росЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Так звана влада “лнр” покладає провину за вибухи у місті на Україну. Про це заявив так званий ватажок самопроголошеної та невизнаної “лнр” леонід пасічник, пишуть росЗМІ, передає УНН.

Цитата 

“Тимчасово виконуючий обов’язки голови самопроголошеної та невизнаної “лнр” леонід пасічник поклав провину на Україну, заявивши, що "у день республіки" було обстріляно Ленінський район міста”, - йдеться у повідомленні. 

Деталі

У росЗМІ також зазначають,наразі невідомо чим саме було завдано удару. Та військовий з "лнр", підполковника "народної міліції лнр" у відставці андрій марочка зауважив, що ЗСУ нібито використовували при обстрілі Луганська ракети з дальністю польоту 150 км.

Доповнення 

Українські ЗМІ повідомляли, що горить машинобудівний завод 100, на території якого зараз знаходиться виробник хімікатів "Поліпак". Також у соцмережах були опубліковані фото та відео, на яких видно, що у будівлі практично знесено дах.

Нагадаємо

Два вибухи вдень пролунали в окупованому Луганську.

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