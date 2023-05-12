В окупованому Луганську пролунали два вибухи - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Два вибухи пролунали в окупованому Луганську. Про це повідомляють росЗМІ та російські Telegram-канали, передає УНН.
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"У Луганську пролунали два вибухи, над містом у районі одного із заводів видно клуби диму", - повідомляють росЗМІ.
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У російських Telegram-каналах припускають, що по Луганську могли завдати удару ракетами Storm Shadow.
Українська сторона інформацію про вибухи чи причетність до них - не коментувала.