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В окупованому Луганську пролунали два вибухи - росЗМІ

В окупованому Луганську пролунали два вибухи - росЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Два вибухи пролунали в окупованому Луганську. Про це повідомляють росЗМІ та російські Telegram-канали, передає УНН.

Цитата

"У Луганську пролунали два вибухи, над містом у районі одного із заводів видно клуби диму", - повідомляють росЗМІ.

Додамо

У російських Telegram-каналах припускають, що по Луганську могли завдати удару ракетами Storm Shadow.

Українська сторона інформацію про вибухи чи причетність до них - не коментувала.

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