В оккупированном Луганске прогремели два взрыва - росСМИ

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"В Луганске прогремели два взрыва, над городом в районе одного из заводов видны клубы дыма", - сообщают росСМИ.

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В российских Telegram-каналах предполагают, что по Луганску могли нанести удар ракетами Storm Shadow.

Украинская сторона информацию о взрывах или причастности к ним - не комментировала.