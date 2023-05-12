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Так называемые власти "лнр" обвиняют Украину во взрывах в Луганске - росСМИ

Киев • УНН

 • 1029504 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Так называемая власть “лнр” возлагает вину за взрывы в городе на Украину. Об этом заявил так называемый главарь самопровозглашенной и непризнанной “лнр” леонид пасечник, пишут росСМИ, передает УНН.

Цитата 

“Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной и непризнанной “лнр” леонид пасечник возложил вину на Украину, заявив, что "в день республики" был обстрелян Ленинский район города”, - говорится в сообщении. 

Детали

В росСМИ также отмечают, пока неизвестно чем именно был нанесен удар. Но военный из "лнр", подполковник "народной милиции лнр" в отставке андрей марочка заметил, что ВСУ якобы использовали при обстреле Луганска ракеты с дальностью полета 150 км.

Дополнение 

Украинские СМИ сообщали, что горит машиностроительный завод 100, на территории которого сейчас находится производитель химикатов "Полипак". Также в соцсетях были опубликованы фото и видео, на которых видно, что у здания практически снесена крыша.

Напомним

Два взрыва днем прогремели в оккупированном Луганске.

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