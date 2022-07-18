Хлопок: в Курской области снова раздались взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Курской области (россия) в воскресенье, 17 июля, были "хлопки", похожие на выстрелы. Власти объяснили это "специальной военной операцией". Об этом в Telegram написал губернатор Курской области Роман Старовойт, передает УНН.
Цитата
"Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО на границе Глушковского района с Сумской областью. Именно поэтому здесь слышны выстрелы", - заявил Старовойт.
Дополнение
При этом, начальник очередной смены службы пожаротушения ГУ МЧС рф Курской области Алексей Салогубников заявил, что в поселке Ворошнево Курского района произошел сильный пожар на пилораме, но "с ситуацией на границе он не связан".
Напомним
В Брянской области перед грузовым поездом сработало взрывное устройство.