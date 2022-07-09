Знову "бавовна"? У Брянській області перед вантажним поїздом спрацював вибуховий пристрій

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Повідомляється, що вибух стався вранці на перегоні Робчик — Піщанки за вісімдесят кілометрів від кордону. Пристрій спрацював прямо перед вантажним поїздом, що йшов із Гомеля до Брянська.

Вибух пошкодив шибки в кабіні машиніста, проте ніхто в результаті не постраждав. Після інциденту поїзд направили на техогляд до міста Унеча під Брянськом.

Нагадаємо

Раніше в російському місті Клинці (Брянська область), спалахнула військова частина.

Внаслідок пожежі постраждала військова техніка, яка прибула на ремонт із зони бойових дій в Україні.