Знову "бавовна"? У Брянській області перед вантажним поїздом спрацював вибуховий пристрій
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У Брянській області перед вантажним поїздом спрацював вибуховий пристрій. Про це повідомляє Telegram-канал “BAZA”, передає УНН.
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Повідомляється, що вибух стався вранці на перегоні Робчик — Піщанки за вісімдесят кілометрів від кордону. Пристрій спрацював прямо перед вантажним поїздом, що йшов із Гомеля до Брянська.
Вибух пошкодив шибки в кабіні машиніста, проте ніхто в результаті не постраждав. Після інциденту поїзд направили на техогляд до міста Унеча під Брянськом.
Нагадаємо
Раніше в російському місті Клинці (Брянська область), спалахнула військова частина.
Внаслідок пожежі постраждала військова техніка, яка прибула на ремонт із зони бойових дій в Україні.