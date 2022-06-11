В Брянской области прогремел взрыв: росСМИ сообщают, что горит воинская часть

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19:03 • 13323 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 63846 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 100335 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 78340 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 55767 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 74707 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. В российском городе Клинцы (Брянская область) прозвучал сильный взрыв. Как пишут российские СМИ, предварительно причиной взрыва стал пожар в воинской части, передает УНН.

Детали

Сообщается, что в результате пожара пострадала военная техника, которая прибыла на ремонт из зоны боевых действий в Украине.

В ликвидации пожара участвовали 9 пожарных расчетов. Пострадавших нет.

По состоянию на 10 часов утра пожар был полностью ликвидирован.

Напомним

Ранее в воинской части Хабаровского края россии произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, еще семь пострадали. У двух пострадавших серьезные ожоги.

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