У Брянській області прогримів вибух: росЗМІ повідомляють, що горить військова частина

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Повідомляється, що внаслідок пожежі постраждала військова техніка, яка прибула на ремонт із зони бойових дій в Україні.

У ліквідації пожежі брали участь 9 пожежних розрахунків. Постраждалих нема.

Станом на 10 годину ранку пожежу було повністю ліквідовано.

Нагадаємо

Раніше у військовій частині Хабаровського краю росії стався вибух. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще семеро постраждали. У двох постраждалих серйозні опіки.