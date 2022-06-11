У Брянській області прогримів вибух: росЗМІ повідомляють, що горить військова частина
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У російському місті Клинці (Брянська область) пролунав сильний вибух. Як пишуть російські ЗМІ, попередньо причиною вибуху стала пожежа у військовій частині, передає УНН.
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Повідомляється, що внаслідок пожежі постраждала військова техніка, яка прибула на ремонт із зони бойових дій в Україні.
У ліквідації пожежі брали участь 9 пожежних розрахунків. Постраждалих нема.
Станом на 10 годину ранку пожежу було повністю ліквідовано.
Нагадаємо
Раніше у військовій частині Хабаровського краю росії стався вибух. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще семеро постраждали. У двох постраждалих серйозні опіки.