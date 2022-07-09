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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

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Снова "хлопок"? В Брянской области перед грузовым поездом сработало взрывное устройство

Снова "хлопок"? В Брянской области перед грузовым поездом сработало взрывное устройство

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. В Брянской области перед грузовым поездом сработало взрывное устройство. Об этом сообщает Telegram-канал “BAZA”, передает УНН.

Детали

Сообщается, что взрыв произошел утром на перегоне Робчик — Песчанки в восьмидесяти километрах от границы. Устройство сработало прямо перед грузовым поездом, который шёл из Гомеля в Брянск.

Взрыв повредил стекла в кабине машиниста, однако никто в итоге не пострадал. После инцидента поезд направили на техосмотр в город Унеча под Брянском.

Напомним

Ранее в российском городе Клинцы (Брянская область), загорелась воинская часть.

В результате пожара пострадала военная техника, которая прибыла на ремонт из зоны боевых действий в Украине.

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