Бавовна: у Курській області знову пролунали вибухи

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"Наші військові розпочали виконання бойових завдань у рамках СВО на кордоні Глушківського району із Сумською областю. Саме тому тут чути постріли", - заявив Старовойт.

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При цьому, начальник чергової зміни служби пожежогасіння ГУ МНС рф Курської області Олексій Салогубніков заявив, що в селищі Ворошнево Курського району сталася сильна пожежа на пилорамі, але "із ситуацією на кордоні вона не пов'язана".

Нагадаємо

У Брянській області перед вантажним поїздом спрацював вибуховий пристрій.