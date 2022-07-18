Бавовна: у Курській області знову пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У Курській області (росія) в неділю, 17 липня, були "хлопки", схожі на постріли. Влада пояснила це "спеціальною військовою операцією". Про це у Telegram написав губернатор Курської області Роман Старовойт, передає УНН.
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"Наші військові розпочали виконання бойових завдань у рамках СВО на кордоні Глушківського району із Сумською областю. Саме тому тут чути постріли", - заявив Старовойт.
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При цьому, начальник чергової зміни служби пожежогасіння ГУ МНС рф Курської області Олексій Салогубніков заявив, що в селищі Ворошнево Курського району сталася сильна пожежа на пилорамі, але "із ситуацією на кордоні вона не пов'язана".
Нагадаємо
У Брянській області перед вантажним поїздом спрацював вибуховий пристрій.