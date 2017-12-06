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Бавария завершила групповой этап ЛЧ победой над ПСЖ

Бавария завершила групповой этап ЛЧ победой над ПСЖ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете В встретились лидеры - немецкая "Бавария" дома соревновалась с французским "ПСЖ", сообщает УНН.

В первой половине хозяева создали два хорошие шансы и реализовали оба. Авторами голов стали Левандовски и Толиссо. Гости мощно начали второй тайм, проводили одну атаку за другой и забили один мяч в ответ усилиями Мбаппе.

Еще некоторое время казалось, что вот-вот они уравняют счет, но затем "Бавария" вернула себе инициативу и восстановила отрыв в два мяча - дубль оформил Толиссо (3: 1). Но в любом случае мюнхенцы не смогли ни в полной мере вернуть должок за поражение в Париже (0: 3), ни, соответственно, победить с разницей в четыре мяча, что позволило бы им завершить групповой этап на первом месте.

Отметим, что в параллельной игре квартета В "Селтик" уступил "Андерлехта" 0: 1.

Добавим также, "ПСЖ" и "Бавария" закончили этап с 15 очками, но парижане прошли дальше с 1-го места. "Селтик" и "Андерлехт" имеют по 3 очка, но в Лигу Европы продолжит борьбу шотландский коллектив.

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