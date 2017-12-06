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Баварія завершила груповий етап ЛЧ перемогою над ПСЖ

Баварія завершила груповий етап ЛЧ перемогою над ПСЖ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. В рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті В зустрілися лідери - німецька "Баварія" вдома змагалася із французьким "ПСЖ", повідомляє УНН.

В першій половині господарі створили два хороші шанси і реалізували обидва. Авторами голів стали Левандовскі і Толіссо. Гості потужно почали другий тайм, проводили одну атаку за іншою і забили один м'яч у відповідь зусиллями Мбаппе.

Ще деякий час здавалося, що ось-ось вони зрівняють рахунок, але потім "Баварія" повернула собі ініціативу і відновила відрив у два м'ячі – дубль оформив Толіссо (3:1). Але в будь-якому випадку мюнхенці не змогли ні в повній мірі повернути боржок за поразку в Парижі (0:3), ні, відповідно, перемогти з різницею в чотири м'ячі, що дозволило б їм завершити груповий етап на першому місці.

Відзначимо, що в паралельній грі квартету В "Селтік" поступився "Андерлехту" 0:1.

Додамо також, "ПСЖ" і "Баварія" закінчили етап з 15 очками, але парижани пройшли далі з 1-го місця. "Селтік" і "Андерлехт" мають по 3 очки, але в Лігу Європи продовжить боротьбу шотландський колектив.

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