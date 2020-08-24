"Бавария" установила исторический рекорд Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Мюнхенская "Бавария" нанесла поражение французскому "ПСЖ" (1:0) в финале Лиги чемпионов и установила новый рекорд в истории соревнований, передает УНН со ссылкой на Twitter ресурса OptaJoe.
"Бавария", которая завоевала титул в шестой раз, впервые в истории турнира завершила его, выиграв все 11 матчей.
Немецкий клуб набрал 18 очков в группе B, победив в шести матчах с общей разницей мячей 24:5. Далее были выигрыши над "Челси" (3:0, 4:1), "Барселоной" (8:2) и "Лионом" (3:0).
Примечательно, что в сезоне 2019/20 "Бавария" также выиграла Бундеслигу и Кубок Германии. Таким образом, команда Ханса-Дитера Флика оформила "требл".
Добавим, 24 сентября "Бавария" встретится с "Севильей" в матче за Суперкубок УЕФА.