"Баварія" встановила історичний рекорд Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Мюнхенська "Баварія" завдала поразки французькому "ПСЖ" (1:0) у фіналі Ліги чемпіонів та встановила новий рекорд в історії змагань, передає УНН з посиланням на Twitter ресурсу OptaJoe.
"Баварія", яка завоювала титул вшосте, вперше в історії турніру завершила його, вигравши усі 11 матчів.
Німецький клуб набрав 18 очок в групі B, перемігши в шести матчах із загальною різницею м'ячів 24:5. Далі були виграші над "Челсі" (3:0, 4:1), "Барселоною" (8:2) та "Ліоном" (3:0).
Примітно, що у сезоні 2019/20 "Баварія" також виграла Бундеслігу і Кубок Німеччини. Таким чином, команда Ханса-Дітера Фліка оформила "требл".
Додамо, 24 вересня "Баварія" зустрінеться з "Севільєю" в матчі за Суперкубок УЄФА.