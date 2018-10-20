"Бавария" опровергла возможность назначения тренером клуба Венгера

Результаты действующего чемпиона Германии оставляют желать лучшего, и в последнее время все больше источников сообщали о возможной смене тренера. Однако официальные лица "Баварии" поддержали Нико Ковача, который оказался под давлением, и на место которого уже "сватали" известного француза Арсена Венгера, пишет издание.

Примечательно, что после шести побед подряд в Бундеслиге в ходе этого сезона "Бавария" оказалась в кризисе. Мюнхенцы не побеждали в четырех матчах подряд перед международным перерывом. Сейчас команда Ковача идет на шестом месте и на четыре очка отстает от лидирующей "Боруссии" Д.