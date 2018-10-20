"Баварія" спростувала можливість призначення тренером клубу Венгера

Результати чинного чемпіона Німеччини залишають бажати кращого, і останнім часом все більше джерел повідомляли про можливу зміну тренера. Однак офіційні особи "Баварії" підтримали Ніко Ковача, який опинився під тиском, на місце якого вже "сватали" відомого француза Арсена Венгера, пише видання.

Примітно, що після шести перемог поспіль у Бундеслізі під час цього сезону "Баварія" опинилася у кризі. Мюнхенці не перемагали у чотирьох матчах поспіль перед міжнародною перервою. Зараз команда Ковача йде на шостому місці і на чотири очки відстає від лідируючої "Борусії" Д.