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"Бавария" продолжила беспроигрышную серию и возглавила таблицу Бундеслиги

Киев • УНН

 • 10588 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Мюнхенская "Бавария" вышла победителем из противостояния в 14-м туре немецкой Бундеслиги с "Майнцем", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

"Бавария" продолжила беспроигрышную серию и возглавила таблицу Бундеслиги

"Баварцы" продемонстрировали характер: проигрывая "Майнцу" по ходу встречи 0:2, мюнхенцы в итоге одержали победу со счетом 5:2.

Гости из Майнца вошли в игру смело и сначала встреча шла на равных. "Баварцы", при этом, больше владели инициативой и регулярно угрожали воротам соперника, но именно команда Флика довольно неожиданно пропустила после окончания полчаса игры - на 32-й минуте Ионафан Буркардт открыл счет. Перед самым свистком на перерыв положение "баварцев" ухудшилось после того, как Александр Хак сделал счет 2:0.

На второй тайм мюнхенцы вышли максимально заряженными и в итоге - в последующие 45 минут просто смяли оборону соперника: Йозуа Киммих (50 мин), Лерой Сане (55), Никлас Зюле (70) оформили камбэк, а довершил дело Роберт Левандовски, который оформил дубль (76/пенальти, 83). Как итог - победа 5:2.

Заметим, что благодаря этому успеху команда Флика вернулась на первое место турнирной таблицы Бундеслиги и в то же время продолжила свою беспроигрышную серию до 20 матчей.

Как сообщалось ранее в УНН, минимальная победа вывела "СБ Лейпциг" в лидеры Бундеслиги.

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