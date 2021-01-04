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"Баварія" продовжила безпрограшну серію та очолила таблицю Бундесліги

Київ • УНН

 • 10588 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Мюнхенська "Баварія" вийшла переможцем із протистояння у 14-му турі німецької Бундесліги із "Майнцом", повідомляє УНН із посиланням на сайт клубу.

"Баварія" продовжила безпрограшну серію та очолила таблицю Бундесліги

"Баварці" продемонстрували характер: програючи "Майнцу" по ходу зустрічі 0:2, мюнхенці у результаті здобули перемогу з рахунком 5:2.

Гості з Майнца увійшли в гру сміливо і спочатку зустріч йшла на рівних. "Баварці", при цьому, більше володіли ініціативою і регулярно загрожували воротам суперника, але саме команда Фліка досить несподівано пропустила після закінчення півгодини гри - на 32-й хвилині Йонатан Буркардт відкрив рахунок. Перед самим свистком на перерву положення "баварців" погіршилося після того, як Александр Хак зробив рахунок 2:0.

На другий тайм мюнхенці вийшли максимально зарядженими і у підсумку - в наступні 45 хвилин просто зім'яли оборону суперника: Йозуа Кімміх (50 хв), Лерой Сане (55), Ніклас Зюле (70) оформили камбек, а довершив справу Роберт Левандовскі, який оформив дубль (76/пенальті, 83). Як підсумок - перемога 5:2.

Зауважимо, що завдяки цьому успіху команда Фліка повернулася на перше місце турнірної таблиці Бундесліги і у той же час продовжила свою безпрограшну серію до 20 матчів.

Як повідомлялося раніше в УНН, мінімальна перемога вивела "РБ Лейпциг" у лідери Бундесліги.

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