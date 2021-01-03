Мінімальна перемога вивела "РБ Лейпциг" у лідери Бундесліги
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У рамках 14-го туру німецької футбольної Бундесліги відбулося кілька матчів. В одному з них "РБ Лейпциг" в гостях змагався із середняком турніру "Штутгартом", повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
Автором переможного голу став 22-річний півзахисник Дані Ольмо. Гол відбувся на 67 хвилині і став єдиним у протистоянні – 1:0 на користь гостей.
Примітно, що на 22-й хвилині нападник гостей Еміль Форсберг не реалізував пенальті.
Відзначимо, "РБ Лейпциг" набрав в 14 матчах 31 очко і піднявся на перше місце в турнірній таблиці німецької Бундесліги. На другому місці розташовується "Баварія" (30), але команда Ханса-Дітера Фліка свій матч в 14-му турі ще не зіграла. Натомість "Штутгарт" (18) займає 11-е місце.
До вашої уваги результати деяких інших ігор:
"Армінія" – "Боруссія" М – 0:1
"Айнтрахт" Ф – "Байєр" – 2:1
"Кельн" – "Аугсбург" – 0:1.