Мінімальна перемога вивела "РБ Лейпциг" у лідери Бундесліги

Автором переможного голу став 22-річний півзахисник Дані Ольмо. Гол відбувся на 67 хвилині і став єдиним у протистоянні – 1:0 на користь гостей.

Примітно, що на 22-й хвилині нападник гостей Еміль Форсберг не реалізував пенальті.

Відзначимо, "РБ Лейпциг" набрав в 14 матчах 31 очко і піднявся на перше місце в турнірній таблиці німецької Бундесліги. На другому місці розташовується "Баварія" (30), але команда Ханса-Дітера Фліка свій матч в 14-му турі ще не зіграла. Натомість "Штутгарт" (18) займає 11-е місце.

До вашої уваги результати деяких інших ігор:

"Армінія" – "Боруссія" М – 0:1

"Айнтрахт" Ф – "Байєр" – 2:1

"Кельн" – "Аугсбург" – 0:1.