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Минимальная победа вывела "РБ Лейпциг" в лидеры Бундеслиги

Киев • УНН

 • 13116 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В рамках 14-го тура немецкой футбольной Бундеслиги состоялось несколько матчей. В одном из них "РБ Лейпциг" в гостях соревновался с середняком турнира "Штутгартом", сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Минимальная победа вывела "РБ Лейпциг" в лидеры Бундеслиги

Автором победного гола стал 22-летний полузащитник Дани Ольмо. Гол состоялся на 67 минуте и стал единственным в противостоянии - 1:0 в пользу гостей.

Примечательно, что на 22-й минуте нападающий гостей Эмиль Форсберг не реализовал пенальти.

Отметим, "РБ Лейпциг" набрал в 14 матчах 31 очко и поднялся на первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. На втором месте располагается "Бавария" (30), но команда Ханса-Дитера Флика свой матч в 14-м туре еще не сыграла. А "Штутгарт" (18) занимает одиннадцатое место.

Вашему вниманию результаты других игр:

"Арминия" - "Боруссия" М - 0:1

"Айнтрахт" Ф - "Байер" - 2:1

"Кельн" - "Аугсбург" - 0:1.

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