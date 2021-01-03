Минимальная победа вывела "РБ Лейпциг" в лидеры Бундеслиги
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В рамках 14-го тура немецкой футбольной Бундеслиги состоялось несколько матчей. В одном из них "РБ Лейпциг" в гостях соревновался с середняком турнира "Штутгартом", сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.
Автором победного гола стал 22-летний полузащитник Дани Ольмо. Гол состоялся на 67 минуте и стал единственным в противостоянии - 1:0 в пользу гостей.
Примечательно, что на 22-й минуте нападающий гостей Эмиль Форсберг не реализовал пенальти.
Отметим, "РБ Лейпциг" набрал в 14 матчах 31 очко и поднялся на первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. На втором месте располагается "Бавария" (30), но команда Ханса-Дитера Флика свой матч в 14-м туре еще не сыграла. А "Штутгарт" (18) занимает одиннадцатое место.
Вашему вниманию результаты других игр:
"Арминия" - "Боруссия" М - 0:1
"Айнтрахт" Ф - "Байер" - 2:1
"Кельн" - "Аугсбург" - 0:1.