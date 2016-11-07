Отец подрезал сына в Полтавской области

Происшествие случилось сегодня около двенадцатого часа в одной из многоэтажек в микрорайоне Молодежный. Установлено, что между мужчинами возникла ссора из-за денег, а потом пенсионер схватился за нож. В результате ссоры отец нанес сыну ножевое ранение и 41-летнего мужчину с ножевым ранением скорая забрала в реанимацию. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое.

По факту дела начали уголовное производство по статье 15 и 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство

За содеянное виновнику грозит лишение свободы от семи до пятнадцати лет.