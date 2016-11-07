Батько підрізав сина на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На Полтавщині батько наніс ножове поранення власному сину, чоловік перебуває в реанімаційному відділені лікарні. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Полтавської області.
Подія трапилася сьогодні близько 12-ої години в одній із багатоповерхівок в мікрорайоні Молодіжний. Встановлено, що між чоловіками виникла сварка через гроші, а потім пенсіонер схопився за ножа. В результаті сварки батько наніс сину ножове поранення і 41-річного чоловіка з ножовим пораненням швидка забрала до реанімації. Стан потерпілого лікарі оцінюють, як тяжкий.
За фактом справи розпочато кримінальне провадження за статтею 15 та 115 Кримінального кодексу України (Замах на вбивство
За скоєне винуватцю загрожує позбавлення долі від семи до п’ятнадцяти років.