Отец Гандзюк просит Зеленского о встрече с ним и активистами, но без журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Виктор Гандзюк, отец убитой активистки Екатерины Гандзюк, попросил президента Украины Владимира Зеленского о конфиденциальной встрече с ним и активистами движения “Кто заказал Катю Гандзюк?”. Об этом он сообщил в открытом письме к Зеленскому на своем Facebook, передает УНН.
“О деле моей дочери Екатерины Гандзюк нет необходимости рассказывать. Уже более 10 месяцев о ней говорят в Украине и во всем мире. Уже более 10 месяцев продолжается следствие и параллельно — поиск справедливости ради наказания всех виновных и причастных к саботажу расследования”, — написал отец активистки.
Он отметил, что уже месяц, как прошла “самая масштабная акция со времен евромайдан: „Украина спрашивает: Кто заказал Катю Гандзюк?“. Более сорока городов в Украине, Берлин, Париж, Варшава, Прага, Торонто, Страсбург, Лондон, Брюссель”.
Участники акции обратились к Зеленского с требованием привлечь к ответственности всех виновных в смерти активистки.
“Я хочу встретиться с президентом вместе с теми, кто все время не дает забыть об убийстве Кати. Не для пиара. Нам нужна встреча без камер и журналистов. У нас есть очень важный разговор и у нас всего одна цель — наказать виновных в убийстве”, — подчеркнул Гандзюк.
Отец Гандзюк напомнил, что 17 июня у его дочери был день рождения, ей должно было исполниться 34 года.
Напомним, Председатель ВСК прокомментировал приговор убийцам Гандзюк.