Батько Гандзюк просить Зеленського про зустріч з ним та активістами, але без журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Віктор Гандзюк, батько вбитої активістки Катерини Гандзюк, попросив президента України Володимира Зеленського про конфіденційну зустріч з ним та активістами руху "Хто замовив Катю Гандзюк?". Про це він повідомив у відкритому листі до Зеленського на своєму Facebook, передає УНН.
“Про справу моєї доньки Катерини Гандзюк немає необхідності розповідати. Вже понад 10 місяців про неї говорять в Україні та й у всьому світі. Вже більше, як 10 місяців триває слідство і паралельно — пошук справедливості задля покарання всіх винних та причетних до саботажу розслідування”, — написав батько активістки.
Він зауважив, що вже місяць, як пройшла “наймасштабніша акція з часів Євромайдану: „Україна питає: Хто замовив Катю Гандзюк?“. Понад сорок міст в Україні, Берлін, Париж, Варшава, Прага, Торонто, Страсбург, Лондон, Брюссель”.
Учасники акції звернулись до Зеленського з вимогою притягти до відповідальності всіх винних у смерті активістки.
“Я хочу зустрітися з президентом разом із тими, хто весь час не дає забути про вбивство Каті. Не для піару. Нам потрібна зустріч без камер та журналістів. У нас є дуже важлива розмова і в нас всього одна мета — покарати винних у вбивстві”, — наголосив Гандзюк.
Батько Гандзюк нагадав, що 17 червня у його доньки був день народження, їй мало виповнитися 34 роки.
Нагадаємо, Голова ТСК прокоментував вирок убивцям Гандзюк.