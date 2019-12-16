Отец чемпиона IBF: мы покончим с Ломаченко менее чем за пять раундов

Ломаченко, которого некоторые считают лучшим бойцом вне зависимости от веса, станет фаворитом, когда встретится с Лопесом на ринге. Но Лопес-старший не сомневается в результате.

“Два года назад я сказал людям, что мы собираемся „отрубить“ голову Ломаченко, потому что он лживый чемпион. Он никогда не сталкивался с таким бойцом, как мой сын. Мы очень голодны. Мы индейцы, мы родом из чистой крови индейцев, и мы собираемся показать Латинской Америке, что индейцы более мощные, чем европейцы”, — сказал Лопес-старший.

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Наставник пообещал выигрыш своего сына менее чем за пять раундов.

“В марте или апреле 2020 года мы покончим с Ломаченко и завершим бой менее, чем за пять раундов. Я учу своего сына стилю, который не встречается в боксе: оставайся перед противником, отбивай удары и используй кулаки визави в наших интересах. Единственный, кого я видел с такой манерой, это Флойд Мейвезер”, — добавил коуч.

Напомним, что Лопес получил титул IBF, нокаутировав Ричарда комм во втором раунде боя.