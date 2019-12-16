Батько чемпіона IBF: ми покінчимо з Ломаченко менш ніж за п'ять раундів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Батько і тренер американського володаря титулу IBF у легкому дивізіоні Теофімо Лопеса-молодшого (15-0, 12 КО) — Теофімо Лопес-старший, впевнений в виграші свого підопічного у потенційному протистоянні із Василем Ломаченко, інформує УНН з посиланням на BoxingScene.
Ломаченко, якого дехто вважає найкращим бійцем в незалежності від ваги, стане фаворитом, коли зустрінеться з Лопесом на рингу. Але Лопес-старший не сумнівається в результаті.
“Два роки тому я сказав людям, що ми збираємося „відрубати“ голову Ломаченко, тому що він брехливий чемпіон. Він ніколи не стикався з таким бійцем, як мій син. Ми дуже голодні. Ми індіанці, ми родом з чистої крові індіанців, і ми збираємося показати Латинській Америці, що індійці більш могутні, ніж європейці”, — сказав Лопес-старший.
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Наставник пообіцяв виграш свого сина менш, ніж за п’ять раундів.
“У березні або квітні 2020 роки ми покінчимо з Ломаченко і завершимо бій менш, ніж за п’ять раундів. Я вчу свого сина стилю, який не зустрічається в боксі: залишайся перед противником, відбивай удари і використовуй кулаки візаві в наших інтересах. Єдиний, кого я бачив з такою манерою, це Флойд Мейвезер”, — додав коуч.
Нагадаємо, що Лопес здобув титул IBF, нокаутувавши Річарда Коммі в другому раунді бою.