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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 19507 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 78820 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100841 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117002 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151985 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199858 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Батькивщина" осталась без государственного финансирования

"Батькивщина" осталась без государственного финансирования

Киев  •  УНН

 • 28935 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции в четвертом квартале 2020 года остановило государственное финансирование "Батькивщины", политическая партия будет судиться с НАПК, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда Киева.

"Канцелярией Окружного административного суда города Киева зарегистрировано иск политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции. Истец просит суд признать противоправными действия работников НАПК при составлении заключения о результатах анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера и признать неправомерными отдельные его пункты. Среди других требований иска - отменить приказ НАПК о приостановлении государственного финансирования уставной деятельности партии за четвертый квартал 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

Также, по данным ОАСК, вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в котором истец просит суд приостановить действие оспариваемого приказа до решения спора по существу.

На данный момент судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу.

Как сообщал УНН, в апреле Национальное агентство по предупреждению коррупции остановило финансирование политической партии "Слуга народа" до конца 2020 года.

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