"Батьківщина" залишилась без державного фінансування

"Канцелярією Окружного адміністративного суду міста Києва зареєстровано позов Політичної партії “Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина“ до Національного агентства з питань запобігання корупції. Позивач просить суд визнати протиправними дії працівників НАЗК при складенні висновку про результати аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та визнати неправомірними окремі його пункти. Серед інших вимог позову — скасувати наказ НАЗК про зупинення державного фінансування статутної діяльності партії за четвертий квартал 2020 року”, — повідомили в пресслужбі.

Також, за даними ОАСК, разом із позовом до суду надійшла заява про його забезпечення, у якій позивач просить суд зупинити дію оскаржуваного наказу до вирішення спору по суті.

Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляв УНН, у квітні Національне агентство з питань запобігання корупції зупинило фінансування політичної партії “Слуга народу” до кінця 2020 року.