НАЗК зупинило фінансування партії “Слуга народу”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції зупинило фінансування політичної партії “Слуга народу” до кінця 2020 року, відповідно до звернення партії. Відтак, партія відмовилася від понад 70 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.
“30 квітня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) зупинило фінансування політичної партії „Слуга Народу“ на III та IV квартали 2020 року. Фінансування було зупинено у зв’язку зі зверненням партії до НАЗК 23 квітня 2020 року. Загальна сума коштів, від яких відмовилася партія — понад70 млн грн”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що звернення партії пов’язане з прагненням перенаправити ці кошти на потреби українських медиків та засобів їх захисту від пандемії COVID-19.
“Наразі НАЗК готує звернення до Міністерства фінансів України про можливість зменшення НАЗК видатків за бюджетною програмою „Фінансування статутної діяльності політичних партій“. Мінфін має прийняти рішення про перенаправлення цих коштів”, — повідомили в НАЗК.
Як повідомляв УНН раніше, НАЗК отримало від партії “Слуга Народу” заяву про часткову відмову від фінансування статутної діяльності у сумі майже 70 млн грн. Ці гроші планують перенаправити на боротьбу з COVID-19.