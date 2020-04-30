НАПК остановило финансирование партии "Слуга народа"

"30 апреля Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) остановило финансирование политической партии "Слуга народа" на III и IV кварталы 2020 года. Финансирование было приостановлено в связи с обращением партии к НАПК 23 апреля 2020 года. Общая сумма средств, от которых отказалась партия - более 70 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обращение партии связано со стремлением перенаправить эти средства на нужды украинских медиков и средств их защиты от пандемии COVID-19.

"Сейчас НАПК готовит обращение в Министерство финансов Украины о возможности уменьшения НАПК расходов по бюджетной программе "Финансирование уставной деятельности политических партий". Минфин должен принять решение о перенаправлении этих средств", - сообщили в НАПК.

Как сообщал УНН ранее, НАПК получило от партии "Слуга народа" заявление о частичном отказе от финансирования уставной деятельности в сумме почти 70 млн грн. Эти деньги планируют перенаправить на борьбу с COVID-19.