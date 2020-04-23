Партія “Слуга народу” частково відмовилася від держфінансування у сумі майже 70 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) отримало від партії “Слуга Народу” заяву про часткову відмову від фінансування статутної діяльності у сумі майже 70 млн грн. Ці гроші планують перенаправити на боротьбу з COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.
"НАЗК отримало від партії “Слуга Народу” заяву про часткову відмову від фінансування статутної діяльності Так, партія хоче відмовитися від державного фінансування на третій і четвертий квартал 2020 року для переправлення цих коштів на потреби українських медиків та засобів їх захисту від пандемії COVID-19. Таким чином, загальна сума коштів, від яких відмовляється партія — майже 70,3 млн грн“, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що НАЗК у найкоротші строки прийме рішення про зупинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії “Слуга Народу”, а також підготує відповідне звернення до Міністерства фінансів України про зменшення відповідного бюджетного призначення.
Нагадаємо, НАЗК у лютому розподілило кошти державного фінансування статутної діяльності політичних партій на 2020 рік. Зокрема, партія “Слуга народу” мала отримати понад 140,5 млн грн.