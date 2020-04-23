Партія “Слуга народу” частково відмовилася від держфінансування у сумі майже 70 млн грн

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) отримало від партії “Слуга Народу” заяву про часткову відмову від фінансування статутної діяльності у сумі майже 70 млн грн. Ці гроші планують перенаправити на боротьбу з COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.