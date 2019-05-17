"Батькивщина" назвала свои условия для новой коалиции

"Если в парламенте найдутся политические силы, которые готовы по крайней мере стратегически разделить взгляды "Батькивщины", мы готовы с ними обсуждать дальнейшее сотрудничество. Если таких людей найдется 226, то мы готовы говорить о создании коалиции", - заявил он.

Власенко также добавил, что Юлия Тимошенко настаивала на создании новой коалиции сразу после выборов президента, а новосформированное правительство должно быть техническим, который будет работать в переходный период.

Напомним, что сегодня, 17 мая, "Народный фронт" заявил о выходе из коалиции и о стремлении формирования новой.

После этого фракция БПП выдвинула свои требования для формирования новой коалиции, РПЛ - свои, а "Самопомощь" не видит возможности для вхождения в нее.