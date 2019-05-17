"Батькивщина" назвала свои условия для новой коалиции

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19:45 • 41794 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 80071 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 93155 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122947 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111590 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137735 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144644 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130140 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130200 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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"Батькивщина" назвала свои условия для новой коалиции

"Батькивщина" назвала свои условия для новой коалиции

Киев  •  УНН

 • 8398 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Фракция "Батькивщина" готова к формированию новой коалиции в парламенте, если будут учтены ее условия. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил заместитель председателя партии Сергей Власенко, сообщает УНН.

"Если в парламенте найдутся политические силы, которые готовы по крайней мере стратегически разделить взгляды "Батькивщины", мы готовы с ними обсуждать дальнейшее сотрудничество. Если таких людей найдется 226, то мы готовы говорить о создании коалиции", - заявил он.

Власенко также добавил, что Юлия Тимошенко настаивала на создании новой коалиции сразу после выборов президента, а новосформированное правительство должно быть техническим, который будет работать в переходный период.

Напомним, что сегодня, 17 мая, "Народный фронт" заявил о выходе из коалиции и о стремлении формирования новой.

После этого фракция БПП выдвинула свои требования для формирования новой коалиции, РПЛ - свои, а "Самопомощь" не видит возможности для вхождения в нее.

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