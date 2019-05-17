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"Радикали" наполягають на збільшенні квот в рамках Угоди про асоціацію з ЄС

"Радикали" наполягають на збільшенні квот в рамках Угоди про асоціацію з ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко висунув ряд вимог до формування нової коаліції, повідомляє УНН з посиланням на Facebook політика.

Серед іншого він вимагає "переглянути бюджет, вичистити звідти корупційні схеми старої влади", а також збільшити квоти на ввезення фермерської продукції України в ЄС.

"Переглянути торговельну частину угоди про асоціацію з ЄС, щоб селяни не втрачали 8 млрд доларів заробітку в рік через обмеження квот", - вказав Ляшко.

Нагадаємо, саме в ці дні в Європі бурхливо обговорюється збільшення квот для України на ввезення української курятини в ЄС.

Єврокомісія планує, як мінімум, удвічі збільшити ці імпортні квоти. Однак на заваді стали європейські фермери, які категорично проти збільшення експорту української продукції на ринки ЄС.

Причина "холодної" торгової війни України та ЄС, яка насуваэться - суперпопулярність української курятини серед європейських споживачів.

Раніше УНН повідомляв, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС в частині вільної зони торгівлі та переорієнтації України з ринку Росії на ринок ЄС діє всього три роки.

Українські Національні Новини

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