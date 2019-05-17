“Радикалы” настаивают на увеличении квот в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Лидер “Радикальной партии” Олег Ляшко выдвинул ряд требований к формированию новой коалиции, сообщает УНН со ссылкой на Facebook политика.
Среди прочего он требует “пересмотреть бюджет, вычистить оттуда коррупционные схемы старой власти”, а также увеличить квоты на ввоз фермерской продукции Украины в ЕС.
“Пересмотреть торговую часть соглашения об ассоциации с ЕС, чтоб селяне не теряли 8 млрд долларов заработка в год из-за ограничений квот”, — указал Ляшко.
Напомним, как раз в эти дни в Европе бурно обсуждается увеличение квот для Украины на ввоз украинской курятины в ЕС.
Еврокомиссия планирует, как минимум, вдвое увеличить эти импортные квоты. Однако на пути стали европейские фермеры, которые категорически против увеличения экспорта украинской продукции на рынки ЕС.
Причина надвигающейся “холодной” торговой войны Украины и ЕС — суперпопулярность украинской курятины среди европейских потребителей.
Ранее УНН сообщал, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в части свободной зоны торговли и переориентации Украины с рынка России на рынок ЕС действует всего три года.