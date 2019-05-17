"Батьківщина" назвала свої умови для нової коаліції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Фракція "Батьківщина" готова до формування нової коаліції в парламенті, якщо будуть враховані її умови. Про це в кулуарах Верховної Ради заявив заступник голови партії Сергій Власенко, повідомляє УНН.
"Якщо в парламенті знайдуться політичні сили, які готові принаймні стратегічно розділити погляди "Батьківщини", ми готові з ними обговорювати подальшу співпрацю. Якщо таких людей знайдеться 226, то ми готові говорити про створення коаліції", – заявив він.
Власенко також додав, що Юлія Тимошенко наполягала на створенні нової коаліції відразу після виборів президента, а новосформований уряд повинен бути технічним, який працюватиме у перехідний період.
Нагадаємо, що сьогодні, 17 травня, "Народний фронт" заявив про вихід з коаліції і про прагнення формування нової.
Після цього фракція БПП висунула свої вимоги для формування нової коаліції, РПЛ - свої, а "Самопоміч" не бачить можливості для входження в неї.